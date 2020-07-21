О происшествии сообщили очевидцы.
Авария произошла утром 21 июля на улице Лосевской.
«На ХТЗ сбили пешехода. Пишут, что у парня открытый перелом ноги», – сообщил телеграм-канал ХС Харьков.
Официальная информация уточняется.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать сегодня важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Погоду будет обусловливать поле пониженного давления. Ожидается переменная облачность. В городе без осадков, по области возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
Летние народные приметы часто связаны с полевыми работами.
влажность:
давление:
ветер: