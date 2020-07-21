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21.07.2020  11:02   

На ХТЗ сбили пешехода

О происшествии сообщили очевидцы.


// Telegram

Авария произошла утром 21 июля на улице Лосевской.

«На ХТЗ сбили пешехода. Пишут, что у парня открытый перелом ноги», – сообщил телеграм-канал ХС Харьков.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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