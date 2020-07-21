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21.07.2020  10:23   

Спасатели по пожарной лестнице лезли в окно к пожилому мужчине (ФОТО)

В Купянском районе спасатели оказали помощь больному человеку пожилого возраста.


// ГСЧС

20 июля в 11:09 на номер «101» поступило сообщение о том, что в квартире по улице 1-го Мая, 55, города Купянска находится 73-летний мужчина, который не открывает дверь и не отвечает на звонки.

Прибыв на место происшествия, пожарные 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС через локно, с помощью трехколенной пожарной лестницы, поавли в комнату. Там на полу лежал мужчина, у которого ухудшилось самочувствие. Спасатели на носилках вынесли пострадавшего на улицу и передала сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
 
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