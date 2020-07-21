ДТП на Окружной: пострадал водитель ВАЗа (ВИДЕО)

57-летний мужчина с травмами он доставлен в больницу.
20 июля около 20:25 на улице Дробицкой произошло столкновение автомобилей «ВАЗ» и «Nissan».
В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «ВАЗа».
Информация внесена в Единый учет Индустриального отдела полиции.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Логика сегодня отступит на второй план, а работоспособность – на третий. Принимать сегодня важные решения или делать крупные покупки – значит действовать себе во вред.
Погоду будет обусловливать поле пониженного давления. Ожидается переменная облачность. В городе без осадков, по области возможен небольшой кратковременный дождь, гроза.
Летние народные приметы часто связаны с полевыми работами.
влажность:
давление:
ветер: