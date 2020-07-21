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21.07.2020  08:14   

ДТП на Окружной: пострадал водитель ВАЗа (ВИДЕО)

57-летний мужчина с травмами он доставлен в больницу.


// Telegram

20 июля около 20:25 на улице Дробицкой произошло столкновение автомобилей «ВАЗ» и «Nissan».

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «ВАЗа».

Информация внесена в Единый учет Индустриального отдела полиции.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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