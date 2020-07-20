20.07.2020 18:58
Погоня копов за пьяным закончилась тройным ДТП (ФОТО)
Под Харьковом полицейские попали в ДТП во время преследования нетрезвом водителя.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 20 июля 2020 года около 5:30, во время патрулирования на служебном автомобиле Renault Dokker, полицейские сектора реагирования патрульной полиции на улице Харьковской в городе Краснограде обнаружили автомобиль Chevrolet Аveo.
Водитель авто переехал зеленое насаждение по улице с односторонним движением.
Требование полицейских остановить транспортное средство он игнорировал и продолжал двигаться по городу с на большой скорости.
Через некоторое время в результате резкой остановки автомобиля Chevrolet Аveo на красный сигнал светофора по улице Полтавской, служебный автомобиль Renault Dokker въехал в указанный автомобиль.
Chevrolet Аveo, в свою очередь, столкнулся с Hyundai, который стоял впереди него.
В результате дорожно-транспортного происшествия никто из граждан не пострадал.
В результате освидетельствования 40-летнего водителя Chevrolet Аveo на факт употребления спиртного было подтверждено алкогольное опьянение гражданина.
В отношении мужчины составлены административные материалы по ч.1 ст.122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения), ч.1 ст.122-2 (невыполнение водителями требований об остановке) и ч.1 ст. 130 (управление судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.