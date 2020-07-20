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20.07.2020  17:46   

Полтора миллиона убытков: черным лесорубам сообщили о подозрении (ФОТО)


//khar.gp.gov.ua
Под процессуальным руководством Дергачевской местной прокуратуры сообщено о подозрении двум жителям Краснокутского района по факту незаконной порубки леса на территории ГП «Гутянского лесного хозяйства» (ч. 4 ст. 246 УК Украины).
 
Как сообщил заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, в ходе досудебного расследования установлено, что двое жителей Краснокутского района по предварительному сговору незаконно вырубили почти 100 деревьев, среди которых дубы и клены, в лесополосе, расположенной в Богодуховский районе Харьковской области.
 
Общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет более 1 500 000 грн.
 
Мужчины задержаны, им сообщено о подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.  246 УК Украины. 
 
Сейчас решается вопрос о избрании меры пресечения.
 
 Досудебное расследование осуществляют следователи Богодуховского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
 
 Подозреваемым грозит от пяти до семи лет ха решеткой.
 
Напомним, согласно ст.  62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  черные лесорубы, преступление, харьков, незаконная вырубка
 
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