20.07.2020 17:46

Полтора миллиона убытков: черным лесорубам сообщили о подозрении (ФОТО)



//khar.gp.gov.ua

Под процессуальным руководством Дергачевской местной прокуратуры сообщено о подозрении двум жителям Краснокутского района по факту незаконной порубки леса на территории ГП «Гутянского лесного хозяйства» (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Как сообщил заместитель руководителя Дергачевской местной прокуратуры Алексей Кушнаренко, в ходе досудебного расследования установлено, что двое жителей Краснокутского района по предварительному сговору незаконно вырубили почти 100 деревьев, среди которых дубы и клены, в лесополосе, расположенной в Богодуховский районе Харьковской области.

Общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет более 1 500 000 грн.

Мужчины задержаны, им сообщено о подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246 УК Украины.

Сейчас решается вопрос о избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляют следователи Богодуховского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Подозреваемым грозит от пяти до семи лет ха решеткой.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и быть не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вина не будет доказано в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.