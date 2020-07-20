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20.07.2020  14:26   

Ночные проверки: копы нагрянули в клубы (ФОТО)

Полицейские проверили ночные клубы по соблюдению карантинных ограничений и запретов.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции в период с 17 по 20 июля 2020 года работники полиции провели ночные рейды по контролю за соблюдением карантинных ограничений на территории районов города Харькова и области. 
 
В среднем каждую ночь в указанных мероприятий привлекалось 120 полицейских. 
 
Осуществлена ​​проверка 243 заведений - ночных развлекательных заведений, кафе, ресторанов, пабов, кафетериев и тому подобное.
 
Нарушение требований Правительства страны щодо соблюдением карантинных ограничений и запретов были обнаружены в Московском, Киевском, Шевченковском, Основянском, индустриального и Немышлянская районах. 
 
В заведениях не была приостановлена ​​работа и продолжалось обслуживания клиентов.
 
По результатам рейдов всего выявлено 20 нарушений.  Составлено 10 протоколов об административном правонарушении по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. 
 
Другие нарушения Внесены в Единого учета территориальных подразделений полиции. 
 
По данным фактам проводятся проверки.
 
 
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  проверки, карантин, харьков, 100 больных, пандемия, эпидемия, коронавирус
 
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