20.07.2020 14:26

Ночные проверки: копы нагрянули в клубы (ФОТО)

Полицейские проверили ночные клубы по соблюдению карантинных ограничений и запретов.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции в период с 17 по 20 июля 2020 года работники полиции провели ночные рейды по контролю за соблюдением карантинных ограничений на территории районов города Харькова и области.

В среднем каждую ночь в указанных мероприятий привлекалось 120 полицейских.

Осуществлена ​​проверка 243 заведений - ночных развлекательных заведений, кафе, ресторанов, пабов, кафетериев и тому подобное.

Нарушение требований Правительства страны щодо соблюдением карантинных ограничений и запретов были обнаружены в Московском, Киевском, Шевченковском, Основянском, индустриального и Немышлянская районах.

В заведениях не была приостановлена ​​работа и продолжалось обслуживания клиентов.

По результатам рейдов всего выявлено 20 нарушений. Составлено 10 протоколов об административном правонарушении по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Другие нарушения Внесены в Единого учета территориальных подразделений полиции.

По данным фактам проводятся проверки.