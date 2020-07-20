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20.07.2020  13:58   

Разъезжал с пистолетом: копы задержали вооруженного мужчину

На Харьковщине полицейские изъяли оружие с патронами у гражданина РФ.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции 19 июля 2020 года около 12:00, в ходе оперативно-профилактической отработки по противодействию незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных предметов и взрывчатки, полицейские, которые несли дежурство на стационарном посту «Харьков – Симферополь» остановили автомобиль «Skoda» за рулем которого сидео  36-летний харьковчанин.
 
Кроме водителя в транспортном средстве находились двое пассажиров.
 
При проверке автомобиля и в ходе поверхностного досмотра личных вещей полицейские обнаружили у 48-летнего пассажира пистолет Макарова, снаряженный 6 патронами. Еще один патрон находился в патроннике.
 
Изъятое направлено для проведения экспертного исследования. Происхождение и цель хранения оружия выясняются.
 
Следователями Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
 
Досудебное расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  задержан с пистолетом, вооружен, харьков, пистолет, макаров
 
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