20.07.2020 13:58

Разъезжал с пистолетом: копы задержали вооруженного мужчину

На Харьковщине полицейские изъяли оружие с патронами у гражданина РФ.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции 19 июля 2020 года около 12:00, в ходе оперативно-профилактической отработки по противодействию незаконному обороту огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывоопасных предметов и взрывчатки, полицейские, которые несли дежурство на стационарном посту «Харьков – Симферополь» остановили автомобиль «Skoda» за рулем которого сидео 36-летний харьковчанин.

Кроме водителя в транспортном средстве находились двое пассажиров.

При проверке автомобиля и в ходе поверхностного досмотра личных вещей полицейские обнаружили у 48-летнего пассажира пистолет Макарова, снаряженный 6 патронами. Еще один патрон находился в патроннике.

Изъятое направлено для проведения экспертного исследования. Происхождение и цель хранения оружия выясняются.

Следователями Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.