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20.07.2020  14:31   

Грузин, которого разыскивает Интерпол, заблудился на границе

Пограничники Харьковского отряда задержали двух граждан без документов.


// ГСПУ

В воскресенье пограничники отдела «Веселое», по информации оперативных сотрудников Харьковского отряда, неподалеку приграничного села Стрелечье, что в Харьковском районе Харьковской области, задержали двух граждан без документов.

Двое мужчин пытались незаконно пересечь границу из Украины в РФ. Они объяснили правоохранителям, что заблудились. И те им не поверили, ведь, как выяснилось дальше, одного из них разыскивает Интерпол.

Задержанными оказались гражданин Украины и гражданин Грузии. Также правоохранители установили, что грузин находится в международном розыске. Его разыскивают правоохранительные органы Турции за совершение разбоя.

Сейчас за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима граждане привлечены к административной ответственности. После рассмотрения дела судом, иностранца будет передано представителям Национальной полиции.

Источник:   ГСПУ
 Тэги:  пограничники, нарушитель, харьков
 
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