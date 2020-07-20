Грузин, которого разыскивает Интерпол, заблудился на границе

Пограничники Харьковского отряда задержали двух граждан без документов.
В воскресенье пограничники отдела «Веселое», по информации оперативных сотрудников Харьковского отряда, неподалеку приграничного села Стрелечье, что в Харьковском районе Харьковской области, задержали двух граждан без документов.
Двое мужчин пытались незаконно пересечь границу из Украины в РФ. Они объяснили правоохранителям, что заблудились. И те им не поверили, ведь, как выяснилось дальше, одного из них разыскивает Интерпол.
Задержанными оказались гражданин Украины и гражданин Грузии. Также правоохранители установили, что грузин находится в международном розыске. Его разыскивают правоохранительные органы Турции за совершение разбоя.
Сейчас за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима граждане привлечены к административной ответственности. После рассмотрения дела судом, иностранца будет передано представителям Национальной полиции.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.
Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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