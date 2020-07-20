20.07.2020 14:31

Грузин, которого разыскивает Интерпол, заблудился на границе

Пограничники Харьковского отряда задержали двух граждан без документов.



// ГСПУ

В воскресенье пограничники отдела «Веселое», по информации оперативных сотрудников Харьковского отряда, неподалеку приграничного села Стрелечье, что в Харьковском районе Харьковской области, задержали двух граждан без документов.



Двое мужчин пытались незаконно пересечь границу из Украины в РФ. Они объяснили правоохранителям, что заблудились. И те им не поверили, ведь, как выяснилось дальше, одного из них разыскивает Интерпол.



Задержанными оказались гражданин Украины и гражданин Грузии. Также правоохранители установили, что грузин находится в международном розыске. Его разыскивают правоохранительные органы Турции за совершение разбоя.



Сейчас за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима граждане привлечены к административной ответственности. После рассмотрения дела судом, иностранца будет передано представителям Национальной полиции.