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20.07.2020  11:38   

На ХТЗ из «копейки» украли аккумулятор

Харьковские патрульные обнаружили мужчину, вероятно, причастного к краже автомобильного аккумулятора.


// Патрульная полиция

Утром воскресенья, во время патрулирования на улице Мира, полицейские получили вызов о краже из автомобиля.

Заявитель сообщил инспекторам, что обнаружил отсутствие автомобильного аккумулятора в своем автомобиле ВАЗ 2101.

Во время отработки вызова патрульные обратили внимание на мужчину, который при виде правоохранителей начал заметно нервничать. Мужчина признался, что похитил аккумулятор из автомобиля ВАЗ-2101, и показал место, где он его спрятал. Также он сообщил, что он причастен к краже строительной арматуры со строительной площадки.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия и проведения соответствующих следственных действий полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кража, автовор, харьков, полиция
 
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