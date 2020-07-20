Внедорожник заехал на пшеничное поле и там сгорел (ФОТО)

В Шевченковском районе области спасатели ликвидировали пожар внедорожника, который двигался через пшеничное поле.
Пожар произошел около пяти часов вечера 19 июля на пшеничном поле неподалеку с. Волошская Балаклея Шевченковского района области.
Когда пожарные прибыли на вызов, огнем полностью был охвачен автомобиль Range Rover Discovery 2007 г.в. и 3 га пшеницы на корню (общая площадь поля 130 га).
Существовала угроза распространения огня на большую площадь поля.
Учитывая обстоятельства пожара, была задействована дополнительная приспособлена техника местного фермерского хозяйства.
В результате пожара было уничтожено 3 га пшеницы на корню и сам автомобиль.
Пожар локализован в 17:58, а ликвидирован 18:16.
Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.
Непосредственно пожар возник в моторном отсеке автомобиля, который двигался через поле нескошенной пшеницы.
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