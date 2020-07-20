ДТП: от удара Lexus врезался в забор дома (ФОТО)

Авария произошла 19 июля около часа дня на Мерефянском шоссе, 21.
Там столкнулись автомобили ВАЗ 21073 и Lexus.
По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 21073 нарушил п.16.6 и п. 10.1 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Lexus, который от удара врезался в забор.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
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