20.07.2020 11:07

ДТП: от удара Lexus врезался в забор дома (ФОТО)

Авария произошла 19 июля около часа дня на Мерефянском шоссе, 21.



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Там столкнулись автомобили ВАЗ 21073 и Lexus.

По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 21073 нарушил п.16.6 и п. 10.1 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Lexus, который от удара врезался в забор.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.