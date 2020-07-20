Подробности ДТП возле Каравана: трое пострадавших

Харьковские следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
19 июля около 23:10 на перекрестке улиц Героев Труда и Академика Барабашова произошло столкновение автомобилей «SEAT» под управлением 36-летнего водителя и «Mazda» под управлением 60-летней женщины-водителя.
В результате аварии травмы получили руководители автомобилей и 39-летняя пассажирка с авто «Mazda».
Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.
Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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