20.07.2020 10:31

Подробности ДТП возле Каравана: трое пострадавших

Харьковские следователи устанавливают обстоятельства происшествия.



// hk.npu.gov.ua

19 июля около 23:10 на перекрестке улиц Героев Труда и Академика Барабашова произошло столкновение автомобилей «SEAT» под управлением 36-летнего водителя и «Mazda» под управлением 60-летней женщины-водителя.

В результате аварии травмы получили руководители автомобилей и 39-летняя пассажирка с авто «Mazda».

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.



Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.