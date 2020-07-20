Главная Новости Криминал и происшествия Подробности ДТП возле Каравана: трое пострадавших
20.07.2020  10:31   

Подробности ДТП возле Каравана: трое пострадавших

Харьковские следователи устанавливают обстоятельства происшествия.


// hk.npu.gov.ua

19 июля около 23:10 на перекрестке улиц Героев Труда и Академика Барабашова произошло столкновение автомобилей «SEAT» под управлением 36-летнего водителя и «Mazda» под управлением 60-летней женщины-водителя.

В результате аварии травмы получили руководители автомобилей и 39-летняя пассажирка с авто «Mazda».

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Следователем  решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.07 Криминал и происшествия Погоня копов за пьяным закончилась тройным ДТП (ФОТО) 20.07 Криминал и происшествия ДТП: велосипедист попал под колеса авто (Обновлено) 20.07 Криминал и происшествия ДТП: от удара Lexus врезался в забор дома (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 