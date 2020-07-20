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20.07.2020  09:47   

Еще одного конопляного огородника разоблачили под Харьковом (ФОТО)

В Сахновщинском районе полицейские изъяли наркотические вещества.


// hk.npu.gov.ua

В ходе обыска на территории одного из домовладений в селе Новая Чернетчина сотрудники полиции обнаружили 11 кустов конопли, измельченное вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, листья и шишки конопли.

Обыск проводился сотрудниками Сахновщинского отдела полиции 19 июля в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков, конопля, поле
 
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