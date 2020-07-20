Еще одного конопляного огородника разоблачили под Харьковом (ФОТО)

В Сахновщинском районе полицейские изъяли наркотические вещества.
В ходе обыска на территории одного из домовладений в селе Новая Чернетчина сотрудники полиции обнаружили 11 кустов конопли, измельченное вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, листья и шишки конопли.
Обыск проводился сотрудниками Сахновщинского отдела полиции 19 июля в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Следственные действия продолжаются.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.
Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
влажность:
давление:
ветер: