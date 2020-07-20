20.07.2020 09:22

Селяне потушили пожар на пшеничном поле (ФОТО)

Пожар произошел в Купянском районе.



// ГСЧС

18 июля в 14:10 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на хлебном поле пшеницы в селе Кисловка, Купянского района области.



К месту происшествия немедленно выехало отделение пожарно-спасательной службы ГСЧС на одной автоцистерне в составе 5 спасателей.



На открытой территории происходило горение хлебного массива на площади ориентировочно 2 га. Пожар был ликвидирован силами местного населения до прибытия подразделения ГСЧС с помощью трактора ЮМЗ-6 с плугом.



Причину возникновения пожара сейчас выясняют специалисты.