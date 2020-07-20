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20.07.2020  08:31   

Браконьера с золотыми карасями задержали на Орели

17 июля Харьковский рыбоохранный патруль зафиксировал грубое нарушение правил рыболовства.


//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на реке Орель неподалеку с.Заречное Зачепиловского района.

Около семи часов вечера задержан мужчина, который ловил рыбу запрещенным орудием - лесковой сеткой, и выловил 8 штук карася золотого (краснокнижный вид рыбы) общим весом 2,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 2640 грн.

На нарушителя оформлен админпротокол за грубое нарушение правил рыболовства и за уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Запрещенное орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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