Браконьера с золотыми карасями задержали на Орели

17 июля Харьковский рыбоохранный патруль зафиксировал грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на реке Орель неподалеку с.Заречное Зачепиловского района.
Около семи часов вечера задержан мужчина, который ловил рыбу запрещенным орудием - лесковой сеткой, и выловил 8 штук карася золотого (краснокнижный вид рыбы) общим весом 2,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 2640 грн.
На нарушителя оформлен админпротокол за грубое нарушение правил рыболовства и за уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.
Запрещенное орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.
Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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