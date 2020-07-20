20.07.2020 08:31

Браконьера с золотыми карасями задержали на Орели

17 июля Харьковский рыбоохранный патруль зафиксировал грубое нарушение правил рыболовства.



//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на реке Орель неподалеку с.Заречное Зачепиловского района.



Около семи часов вечера задержан мужчина, который ловил рыбу запрещенным орудием - лесковой сеткой, и выловил 8 штук карася золотого (краснокнижный вид рыбы) общим весом 2,5 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 2640 грн.



На нарушителя оформлен админпротокол за грубое нарушение правил рыболовства и за уничтожение, незаконное изъятие из природной среды видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Запрещенное орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.