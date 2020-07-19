Жесткое ДТП: на Шевченко столкнулись легковушки (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Какинформируют телеграмм-каналы, на Шевченко, 206 произошло жесткое ДТП.
По предварительной инофрмации, водитель Daewoo выскочилна встречку.
С переломами ног отвезен скорой помощью.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.
Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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