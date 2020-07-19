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19.07.2020  13:22   

Жесткое ДТП: на Шевченко столкнулись легковушки (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Какинформируют телеграмм-каналы, на Шевченко, 206 произошло жесткое ДТП.

По предварительной инофрмации, водитель Daewoo выскочилна встречку.

С переломами ног отвезен скорой помощью.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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