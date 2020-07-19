Жесткое ДТП: на Шевченко столкнулись легковушки (ФОТО, ВИДЕО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 20 июля Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 20 июля Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.