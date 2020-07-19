19.07.2020 09:29

Смрад из квартиры: женщина зарезала любовника (ФОТО)

Злоумышленница задержана полицией.



//hk.npu.gov.uа

Как информирует ГУ Нацполиции, 18 июля 2020 года в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от жительницы района.

Заявительница рассказала, что из квартиы дома, расположенного по переулку Резниковскому, ощущается неприятный запах.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Полицейские обнаружили тело 49-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами.

В жилье находилась 57-летняя женщина.

С ее слов стало известно, что 10 июля 2020 года они с мужчиной распивали спиртные напитки.

Между ними возникла ссора, в ходе которой она убила мужчину.

Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины.

Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.