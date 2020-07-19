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19.07.2020  09:29   

Смрад из квартиры: женщина зарезала любовника (ФОТО)

Злоумышленница задержана полицией.


//hk.npu.gov.uа
Как информирует ГУ Нацполиции, 18 июля 2020 года в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от жительницы района. 
 
Заявительница рассказала, что из квартиы дома, расположенного по переулку Резниковскому, ощущается неприятный запах.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа. 
 
Полицейские обнаружили тело 49-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранами. 
 
В жилье находилась 57-летняя женщина. 
 
С ее слов стало известно, что 10 июля 2020 года они с мужчиной распивали спиртные напитки. 
 
Между ними возникла ссора, в ходе которой она убила мужчину.
 
 Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.  115 (Умышленное убийство) уголовного кодекса Украины. 
 
Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовно процессуального кодекса Украины. 
 
Досудебное следствие продолжается.
 
 
Тэги:  убийство, смерть, труп, харьков, зарезала любовника
 
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