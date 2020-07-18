Пожар в Пятихатках: причина устанавливается (ФОТО)

Во время ликвидации пожара в 5-этажке пожарными были эвакуированы 2 человека.
О пожаре в квартире 5-этажного жилого дома на 1-м этаже спасателям сообщили днем 17 июля.
Там горели домашние вещи и мебель. Площадь пожара составляла 8 кв.м.
Через 10 минут огонь был локализован и в течение получаса полностью ликвидирован.
Спасатели эвакуировали двух человека с верхнего этажа.
Причина пожара устанавливается.
\
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.
Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
влажность:
давление:
ветер: