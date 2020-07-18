18.07.2020 18:44

Пожар в Пятихатках: причина устанавливается (ФОТО)

Во время ликвидации пожара в 5-этажке пожарными были эвакуированы 2 человека.



// ГСЧС

О пожаре в квартире 5-этажного жилого дома на 1-м этаже спасателям сообщили днем 17 июля.



Там горели домашние вещи и мебель. Площадь пожара составляла 8 кв.м.

Через 10 минут огонь был локализован и в течение получаса полностью ликвидирован.

Спасатели эвакуировали двух человека с верхнего этажа.

Причина пожара устанавливается.

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