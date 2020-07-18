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18.07.2020  17:40   

Труп, завернутый в ковер: копы установили личность умершего

Им оказался 40-летний житель Немышлянского района. Следователи установили, что смерть не уголовная.


// hk.npu.gov.ua

Напомним, утром 18 июля возле гаражей по проспекту Маршала Рыбалко полицейские обнаружили тело мужчины, завернутое в ковер и полипропиленовый мешок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность погибшего. Им оказался 40-летний местный житель.

Как выяснилось, 12 июля около 18:00 он пришел в гости к своему 46-летнему знакомому. Через несколько часов хозяин квартиры оставил квартиру, а когда вернулся, обнаружил своего знакомого без признаков жизни. Испугавшись, он завернул тело в ковер и вынес к гаражам.

Во время судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть гражданина наступила от острого расстройства кровообращения.

Следователями Немышлянская отдела полиции изменено дополнительную отметку в уголовном производстве, открытом по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с «очевидного убийства» на «естественную смерть».

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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