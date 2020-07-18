18.07.2020 17:02

В центральном пруду Валок утонул неизвестный мужчина (ФОТО)

Полицейские расследуют обстоятельства смерти мужчины в водоеме на Харьковщине



// ГСЧС

Информация о обнаружено тело в пруду города Валки поступила в полицию 17 июля около 16:30.



На место выезжали следственно-оперативная группа Валковского отдела полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.



Видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают личность гражданина и обстоятельства его смерти.