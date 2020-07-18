Полицейские оперативно разыскали несовершеннолетнюю жительницу Харьковщины

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.
17 июля около 22:30 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение от жителя поселка Малиновка.
Мужчина рассказал, что его 16-летняя дочь утром вышла из дома и не вернулась.
На поиски девушки был ориентирован весь личный состав подразделения.
В результате розыскных мероприятий полицейские на следующий день около 03:00 установили местонахождение несовершеннолетней. Она гостила у подруги в Харькове.
Сотрудники полиции вернули девушку домой и провели с ней и родителями профилактическую беседу для предотвращения подобных случаев в будущем.
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов.
Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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