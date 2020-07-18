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18.07.2020  18:08   

Полицейские оперативно разыскали несовершеннолетнюю жительницу Харьковщины

Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.


// hk.npu.gov.ua

17 июля около 22:30 в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение от жителя поселка Малиновка.

Мужчина рассказал, что его 16-летняя дочь утром вышла из дома и не вернулась.

На поиски девушки был ориентирован весь личный состав подразделения.

В результате розыскных мероприятий полицейские на следующий день около 03:00 установили местонахождение несовершеннолетней. Она гостила у подруги в Харькове.

Сотрудники полиции вернули девушку домой и провели с ней и родителями профилактическую беседу для предотвращения подобных случаев в будущем.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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