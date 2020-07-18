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18.07.2020  17:13   

Незаконная вырубка леса: копы провели обыски в домах нарушителей (ФОТО)

На Харьковщине правоохранители разоблачили преступную группу в незаконной вырубке леса.


// hk.npu.gov.ua

Установлено, что злоумышленники с ноября 2019-го по июль текущего года организовали незаконную вырубку и реализацию древесины ценных пород на территории Владимирского лесничества ГП "Гутянское лесное хозяйство".

Своими действиями они нанесли ущерб государству на сумму около 500 000 гривен.

В состав преступной группы вошли также сотрудники данного предприятия.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст. 175 (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат), ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины осуществляется следователями Дергачевского отдела полиции совместно с Управлением стратегических расследований в Харьковской области ДВР НПУ под процессуальным руководством Дергачевского местной прокуратуры Харьковской области.



17 июля правоохранители провели 7 обысков по адресам проживания правонарушителей, в ходе которых следователи изъяли 4 пилорамы, 1 деревообрабатывающий станок и около 220 метров кубических древесины на общую сумму более 330 000 гривен.



Сейчас следственные действия продолжаются.

Злоумышленникам грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  вырубка леса, полиция, обыск, харьков
 
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