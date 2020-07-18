Главная Новости Криминал и происшествия Пожар в гостинице: иностранец выпрыгнул из окна и умер в скорой
18.07.2020  16:06   

Пожар в гостинице: иностранец выпрыгнул из окна и умер в скорой

Полицейские выясняют обстоятельства смерти иностранца в Основянском районе Харькова.


// Telegram

Информация о происшествии поступила в Основянского отдела полиции 17 июля около 18:00.

Предварительно установлено, что в номере отеля по удице Плехановской произошло возгорание личных вещей мужчины и кровати.

В результате 39-летний гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиничного номера, расположенного на 4-м этаже дома.

От полученных травм он скончался в карете скорой помощи.

Информация внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства сейчас устанавливают работники полиции.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, смерть, полиция, харьков
 
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