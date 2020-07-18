Пожар в гостинице: иностранец выпрыгнул из окна и умер в скорой

Полицейские выясняют обстоятельства смерти иностранца в Основянском районе Харькова.
Информация о происшествии поступила в Основянского отдела полиции 17 июля около 18:00.
Предварительно установлено, что в номере отеля по удице Плехановской произошло возгорание личных вещей мужчины и кровати.
В результате 39-летний гражданин Иордании выпрыгнул из окна гостиничного номера, расположенного на 4-м этаже дома.
От полученных травм он скончался в карете скорой помощи.
Информация внесена в Единый учет. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Все обстоятельства сейчас устанавливают работники полиции.
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Утро и день в Харькове ожидаются облачными, а вечер обещает быть ясным. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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