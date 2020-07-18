Труп, завернутый в ковер: следствие сообщило подробности (ВИДЕО, ФОТО)

Умершему на вид 25-35 лет.
Напомним, 18 июля около 7:15 в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что возле гаражей по проспекту Маршала Рыбалко лежит большой пакет, из которого исходит неприятный запах.
На месте полицейские обнаружили тело мужчины на вид около 25-35 лет, завернутое в ковер и полипропиленовый мешок.
Следователями Немышлянская отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
В настоящее время работники полиции устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.
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