Главная Новости Криминал и происшествия Труп, завернутый в ковер: следствие сообщило подробности (ВИДЕО, ФОТО)
18.07.2020  14:52   

Труп, завернутый в ковер: следствие сообщило подробности (ВИДЕО, ФОТО)

Умершему на вид 25-35 лет.


// hk.npu.gov.ua

Напомним, 18 июля около 7:15 в Немышлянский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что возле гаражей по проспекту Маршала Рыбалко лежит большой пакет, из которого исходит неприятный запах.

На месте полицейские обнаружили тело мужчины на вид около 25-35 лет, завернутое в ковер и полипропиленовый мешок.

Следователями Немышлянская отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В настоящее время работники полиции устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.



Источник:   ГУ НП
 Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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