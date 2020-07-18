Главная Новости Криминал и происшествия У жителя райцентра изъяли около 3 килограммов наркотиков (ФОТО)
18.07.2020  13:49   

У жителя райцентра изъяли около 3 килограммов наркотиков (ФОТО)

Мужчина незаконно хранил по месту жительства каннабис и гашиш.


// hk.npu.gov.ua

В рамках проведения операции «Мак», во время санкционированного обыска квартиры 37-летнего мужчину оперуполномоченные совместно с дознавателями изъяли 64 пакетов различного объема с сухой измельченной веществом растительного происхождения общим весом около 3 кг.

По словам правонарушителя, удаленной веществом является марихуана и гашиш, которые он хранил для собственного употребления.

Наркотические средства направлены на экспертное исследование.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное следствие продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.07 Криминал и происшествия Психотропы и наркотики: врач незаконно выдавал рецепты (ФОТО) 20.07 Криминал и происшествия "Задняя" доставка наркоты в СИЗО: заключенный хотел пронести внутри себя травку 20.07 Криминал и происшествия Еще одного конопляного огородника разоблачили под Харьковом (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 