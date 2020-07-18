18.07.2020 13:49

У жителя райцентра изъяли около 3 килограммов наркотиков (ФОТО)

Мужчина незаконно хранил по месту жительства каннабис и гашиш.



// hk.npu.gov.ua

В рамках проведения операции «Мак», во время санкционированного обыска квартиры 37-летнего мужчину оперуполномоченные совместно с дознавателями изъяли 64 пакетов различного объема с сухой измельченной веществом растительного происхождения общим весом около 3 кг.



По словам правонарушителя, удаленной веществом является марихуана и гашиш, которые он хранил для собственного употребления.



Наркотические средства направлены на экспертное исследование.



Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.



Досудебное следствие продолжается.



