У жителя райцентра изъяли около 3 килограммов наркотиков (ФОТО)

Мужчина незаконно хранил по месту жительства каннабис и гашиш.
В рамках проведения операции «Мак», во время санкционированного обыска квартиры 37-летнего мужчину оперуполномоченные совместно с дознавателями изъяли 64 пакетов различного объема с сухой измельченной веществом растительного происхождения общим весом около 3 кг.
По словам правонарушителя, удаленной веществом является марихуана и гашиш, которые он хранил для собственного употребления.
Наркотические средства направлены на экспертное исследование.
Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Досудебное следствие продолжается.
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