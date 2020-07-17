17.07.2020 16:54

Отсидевшего угонщика из РФ выдворили из Украины

Мероприятия проводились сотрудниками Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области совместно с работниками регионального Главного управления государственной миграционной службы Украины.



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Как сообщает ГУ Нацполиции,16 июля 2020 года гражданин соседнего государства освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за незаконное завладение транспортным средством.

Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины 29-летний мужчина не имел.

Того же дня, во время проведения профилактических мероприятий, полицейские УБПСТЛ ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками ГУ ДМС Украины в Харьковской области обнаружили мужчину и составили в отношении него протокол по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Гражданин был сопровожден до пограничного пункта «Гоптовка» и покинул территорию нашего государства.

Ему запрещен въезд на территорию Украины сроком 3 года.