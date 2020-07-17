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17.07.2020  15:49   

Пожар на Пятихатках - загорелась квартира (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщает Телеграмм-канал ХХ, на Пятихатках - пожар.

Здесь загорелась квартира.

Пользователи канала уверены, что в ней мог быть наркопритон.

Информация предварительная, подробной пока нет.

Тэги:  пожар, загорелась квартира, харьков
 
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