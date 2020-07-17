Пожар на Пятихатках - загорелась квартира (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.
Как сообщает Телеграмм-канал ХХ, на Пятихатках - пожар.
Здесь загорелась квартира.
Пользователи канала уверены, что в ней мог быть наркопритон.
Информация предварительная, подробной пока нет.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.
Выходные будут жаркими, местами возможны кратковременные дожди.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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