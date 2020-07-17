17.07.2020 15:49

Пожар на Пятихатках - загорелась квартира (ВИДЕО)

О ЧП сообщают очевидцы.



//t.me

Как сообщает Телеграмм-канал ХХ, на Пятихатках - пожар.

Здесь загорелась квартира.

Пользователи канала уверены, что в ней мог быть наркопритон.

Информация предварительная, подробной пока нет.