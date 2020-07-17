Полиция выясняет обстоятельства возгорания автомобиля (ФОТО)

Инциденьт произошел в Купянском районе Харьковской области.
17 июля в Купянский отдел полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля «Opel Vivaro» 42-летнего местного жителя.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Вещественные доказательства изъяты.
Информация внесена в Единый учет райотдела полиции.
Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.
Все обстоятельства событий устанавливаются.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.
Выходные будут жаркими, местами возможны кратковременные дожди.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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