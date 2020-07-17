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17.07.2020  13:07   

Полиция выясняет обстоятельства возгорания автомобиля (ФОТО)

Инциденьт произошел в Купянском районе Харьковской области.


// hk.npu.gov.ua

17 июля в Купянский отдел полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля «Opel Vivaro» 42-летнего местного жителя.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Вещественные доказательства изъяты.

Информация внесена в Единый учет райотдела полиции.

Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства событий устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, харьков
 
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