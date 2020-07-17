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17.07.2020  12:57   

Ножом - в грудь: пьяный отец расправился с сыном

Под Харьковом копы уличили мужчину в убийстве сына.


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Как сообщает ГУ Нацполиции, происшествие случилось вечером 16 июля 2002 года.
 
Установлено, что к совершению преступления причастен 57-летний отец убитого.
 
Между мужчинами возник конфликт на бытовой почве.
 
Внезапно отец схватил кухонный нож и нанес два удара в область грудной клетки 34-летнему сыну.
 
От полученных ран он скончался на месте.
 
По данному факту следователем Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривается лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
 
Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
 
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
Проводится досудебное расследование.
Источник:   ГУ Нацполиции
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