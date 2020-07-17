17.07.2020 12:57

Ножом - в грудь: пьяный отец расправился с сыном

Под Харьковом копы уличили мужчину в убийстве сына.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, происшествие случилось вечером 16 июля 2002 года.

Установлено, что к совершению преступления причастен 57-летний отец убитого.

Между мужчинами возник конфликт на бытовой почве.

Внезапно отец схватил кухонный нож и нанес два удара в область грудной клетки 34-летнему сыну.

От полученных ран он скончался на месте.

По данному факту следователем Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривается лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Проводится досудебное расследование.