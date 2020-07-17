17.07.2020 12:31

У жителя Поповки изъяли обрез и патроны (ФРОТО)

Операция прошла в рамках проведения оперативно-профилактической отработки «Оружие и взрывчатка».



// hk.npu.gov.ua

16 июля в доме 32-летнего жителя села Поповка Красноградского района сотрудники полиции изъяли самодельный обрез из охотничьего ружья, 43 патрона калибра 5,6 мм и 17 металлических шаров для пневматического оружия.



Вещественные доказательства направлены на экспертизу. Полицейские устанавливают происхождение и цель хранения изъятого.



Следователем Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.