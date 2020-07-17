Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом мужчина умер, подключая электричество
17.07.2020  12:19   

Под Харьковом мужчина умер, подключая электричество

Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.


//facebook.com
Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 июля 2020 года в 15:14 в Изюмский райотдел поступила информация от жительницы поселка Капитоловка о том, что мужчина, якобы, висит на электрических проводах.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела. Погибшим оказался 54-летний житель села Капитоловка.
 
По предварительным данным, у мужчины дома некоторое время отсутствовало электроснабжение.
 
Не дождавшись электриков, он решил самостоятельно подключить электроснабжение.
 
Мужчина залез на электрический столб, ему стало плохо, он потерял сознание, упал и завес на страховочном тросу.
 
Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти.
 
Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Следствие продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  смерть, умер мужчина, харьков, изюм
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.07 Криминал и происшествия На Качановской обнаружен труп в крови (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено) 13.07 Криминал и происшествия Тройное ДТП: под колесами Жигулей погиб пожилой мужчина (ФОТО) 10.07 Криминал и происшествия Ночью в карете скорой помощи умер иностранец
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 