17.07.2020 12:19

Под Харьковом мужчина умер, подключая электричество

Полиция выясняет обстоятельства несчастного случая.



//facebook.com

Как сообщает ГУ Нацполиции, 16 июля 2020 года в 15:14 в Изюмский райотдел поступила информация от жительницы поселка Капитоловка о том, что мужчина, якобы, висит на электрических проводах.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела. Погибшим оказался 54-летний житель села Капитоловка.

По предварительным данным, у мужчины дома некоторое время отсутствовало электроснабжение.

Не дождавшись электриков, он решил самостоятельно подключить электроснабжение.

Мужчина залез на электрический столб, ему стало плохо, он потерял сознание, упал и завес на страховочном тросу.

Тело погибшего направлено на экспертизу для установления причины смерти.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Следствие продолжается.