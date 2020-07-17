17.07.2020 12:02

ДТП с пешеходом на Алексеевке: пострадавший не опознан, в тяжелом состоянии в больнице (ФОТО)

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования пешехода в Харькове.



// hk.npu.gov.ua

Авария произошла 16 июля около 21:30 на проспекте Победы в Шевченковском районе Харькова.



Установлено, что 22-летний водитель автомобиля «Nissan» совершил наезд на мужчину, которому на вид около 40 лет. ДТП произошло примерно в двух метрах от пешеходного перехода.

Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу.

Личность потерпевшего пока не установлена. Он в тяжелом неконтактном состоянии находится в больнице.



Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.



