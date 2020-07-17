ДТП с пешеходом на Алексеевке: пострадавший не опознан, в тяжелом состоянии в больнице (ФОТО)

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования пешехода в Харькове.
Авария произошла 16 июля около 21:30 на проспекте Победы в Шевченковском районе Харькова.
Установлено, что 22-летний водитель автомобиля «Nissan» совершил наезд на мужчину, которому на вид около 40 лет. ДТП произошло примерно в двух метрах от пешеходного перехода.
Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу.
Личность потерпевшего пока не установлена. Он в тяжелом неконтактном состоянии находится в больнице.
Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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