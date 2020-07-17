17.07.2020 11:41

На Новых Домах подожгли продуктовую палатку (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства возгорания.



// hk.npu.gov.ua

17 июля в 3:41 в Слободской отдел полиции Харькова поступило сообщение о том, что на улице Ньютона неизвестный мужчина пытался поджечь продуктовую палатку.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Установлено, что неизвестный мужчина бросил подожженную тряпку в палатку. В результате она загорелась, а также загорелся автомобиль «ГАЗ», который стоял неподалеку.

Пожар сразу ликвидировали. Огнем повреждена задняя фара автомобиля.

Информации внесены в Единый учет районного отдела полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.





