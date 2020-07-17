На Новых Домах подожгли продуктовую палатку (ФОТО)

Полиция выясняет обстоятельства возгорания.
17 июля в 3:41 в Слободской отдел полиции Харькова поступило сообщение о том, что на улице Ньютона неизвестный мужчина пытался поджечь продуктовую палатку.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
Установлено, что неизвестный мужчина бросил подожженную тряпку в палатку. В результате она загорелась, а также загорелся автомобиль «ГАЗ», который стоял неподалеку.
Пожар сразу ликвидировали. Огнем повреждена задняя фара автомобиля.
Информации внесены в Единый учет районного отдела полиции. Решается вопрос о квалификации событий по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
Сегодняшние перемены могут оказаться судьбоносными, доверьтесь интуиции и судьбе.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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