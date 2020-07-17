17.07.2020 09:21

На Бритае задержали рыбных браконьеров

Нарушители нанесли ущерб более 9 тысяч гривен.



// khr.darg.gov.ua

Ночью 16 июля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства. Инцидент произошел на озере Бритай Лозовского района.



Задержаны двое граждан, которые с резиновой лодки ловили рыбу запрещенными орудиями – тремя лескова сетками. Нарушители успели поймать 53 линей, 6 штук плотвы, щуку, окуня, густеру и серебряного карася, общий весом 8,3 кг. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 9256 грн.



На нарушителей оформлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты.

Материалы дела будут направлены в правоохранительные органы по месту совершения правонарушения.