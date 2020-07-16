ДТП: две легковушки столкнулись у Мавзолея (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 16 июля День обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 17 июля Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.