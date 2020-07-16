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16.07.2020  18:43   

ДТП: две легковушки столкнулись у Мавзолея (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Веза, на Салтовке - ДТП.

Возле Мавзолея на Гвардейцев-Широнинцев столкнулись две легковушки.

Подробностей аварии пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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