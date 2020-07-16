ДТП: две легковушки столкнулись у Мавзолея (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Веза, на Салтовке - ДТП.
Возле Мавзолея на Гвардейцев-Широнинцев столкнулись две легковушки.
Подробностей аварии пока нет.
День обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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