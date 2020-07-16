16.07.2020 18:18

Незаконно получил земельный участок в полмиллиона: мужчину ждет суд

В суд направлен обвинительный акт.



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По согласованию с Изюмской местной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту мошенничества, причинившего значительный ущерб интересам территориальной общины (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

По информации и. о. заместителя руководителя Изюмской местной прокуратуры Дениса Коновалюка, установлено, что мужчина повторно получил земельный участок на основании одного сертификата на земельную долю (пай), что противоречит нормам действующего законодательства.

Стоимость участка площадью более 8 га, расположенного в Шевченковском районе Харьковской области, составляет более 500 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривается наказание в виде штрафа от трех тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, с целью взыскания убытков, причиненных государству, местной прокуратурой в суд подано исковое заявленіе о признании незаконным и отмене решения о утверждение документации по землеустройству, отмене государственной регистрации права собственности и возвращении земельного участка в собственность территориальной общины одного из сельских советов Шевченковского района Харьковской области.

Сейчас иск находится на рассмотрении.