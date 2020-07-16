16.07.2020 16:20

Распространял запрещенную литературу: пожилому мужчине сообщили о подозрении

Разоблачили в совершении преступления 73-летнего жителя поселка Песочин.



//hk.npu.gov.uа

Сотрудники СБУ совместно со следователями Харьковского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 6 разоблачили в совершении преступления 73-летнего жителя поселка Песочин.

Во время досудебного расследования полицейские выяснили, что пенсионер по месту жительства написал книгу, отдал ее в печать, а затем предоставил экземпляр одной из библиотек, расположенной в городе Харькове.

Согласно заключению судебной лингвистической экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, в данном издании отражены имеющиеся языковые признаки разжигания розни между жителями Украины на языковом, культурном, национальном и идеологическом грунте.

Следователем Харьковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Согласно санкции статьи такие действия наказываются штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.