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16.07.2020  14:19   

Внимание! Сбежала девушка, оставив младенца (ФОТО)

Под Харьковом разыскивается Елена Забазнова.


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В соцсети появилось обращение за помощью в поиске Елены Забазновой 25.09.2002 г. р.. 
 
Жительница селе Шестеревка Волчанского района Харьковской области.
 
Приметы:  на вид 15-20 лет, рост 165-175 см., среднего телосложения, прическа длинная, волосы на голове рыжие, глаза карие.
 
при себе имела: реюкзак небольшого размера, черного цвета, и примерно 1000 грн.
 
Девочка 11.07.2020 в 04.00 покинула место своего проживания, не сообщив родителям и оставила на них своего 5-месячного сына.
 
Где она находится неизвестно
 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РАЗЫСКИВАЕМОЙ ИЛИ ПОЛУЧЕНИИ КАКОЙ-ЛИБО ИНФОРМАЦИИ О ЕГО МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ПРОСИМ СООБЩИТЬ в ВОЛЧАНСКий ОП ГУНПУ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ. ПО ТЕЛ. 8-057-41-4-26-66, 093-307-15-87 ИЛИ 102
 
62503, ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М. ВОЛЧАНСК, УЛИЦА КОЛОКОЛЬЦОВА, 6.
Тэги:  пропала девушка, розыск, харьков, бросила ребенка, сбежала
 
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