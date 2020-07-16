16.07.2020 14:19

Внимание! Сбежала девушка, оставив младенца (ФОТО)

Под Харьковом разыскивается Елена Забазнова.



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В соцсети появилось обращение за помощью в поиске Елены Забазновой 25.09.2002 г. р..

Жительница селе Шестеревка Волчанского района Харьковской области.

Приметы: на вид 15-20 лет, рост 165-175 см., среднего телосложения, прическа длинная, волосы на голове рыжие, глаза карие.

при себе имела: реюкзак небольшого размера, черного цвета, и примерно 1000 грн.

Девочка 11.07.2020 в 04.00 покинула место своего проживания, не сообщив родителям и оставила на них своего 5-месячного сына.

Где она находится неизвестно

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ РАЗЫСКИВАЕМОЙ ИЛИ ПОЛУЧЕНИИ КАКОЙ-ЛИБО ИНФОРМАЦИИ О ЕГО МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ПРОСИМ СООБЩИТЬ в ВОЛЧАНСКий ОП ГУНПУ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛ. ПО ТЕЛ. 8-057-41-4-26-66, 093-307-15-87 ИЛИ 102

62503, ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М. ВОЛЧАНСК, УЛИЦА КОЛОКОЛЬЦОВА, 6.