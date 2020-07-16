16.07.2020 13:48
Затерянные в лесу: полицейские выручили людей из беды (ФОТО)
Копы спасли группу отдыхающих и пожилую женщину.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 13 июля 2020 года полицейские офицеры громады Волчанского отдела полиции во время патрулирования обнаружили людей, которые на автомобиле возвращались с базы отдыха домой.
Жители Харькова заблудились в лесу, к тому же колесо их машины угодило в канаву и авто застряло.
Сотрудники полиции пришли на помощь туристам – вытащили тросом их автомобиль.
Они также предупредили харьковчан о необходимости соблюдения требований карантина и пожарной безопасности, особенно во время отдыха в общественных местах.
Также во время патрулирования полицейские увидели в лесу пожилую женщину, которая тоже заблудилась.
Местная жительница пасла скот и не смогла самостоятельно выйти из леса.
На счастье ее обнаружили работники полиции.
Они довезли женщину домой, где ее ждала семья.