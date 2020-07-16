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16.07.2020  13:07   

Алкоголик, издевавшийся над пожилыми родителями, пойдет под суд

Ранее судимый житель города Чугуева систематически нецензурно оскорблял и угрожал физической расправой своим близким родственникам.


// Facebook

66 и 67-летние пострадавшие проживают вместе с сыном, который злоупотребляет спиртными напитками, из-за чего между ними систематически возникали конфликты. Во время ссор мужчина нецензурно выражался, унижал достоинство родных и заставлял их покидать дом. Полицейские неоднократно составляли относительно домашнего тирана административные протоколы по ч. 2 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Несмотря на профилактические беседы с обидчиком, его поведение в семье не изменилось, и он продолжал совершать домашнее насилие.

Следователями Чугуевского отдела полиции было открыто уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. 14 июля правонарушителю сообщено о подозрении в совершении указанного преступления.

В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в Чугуевский районный суд. 44-летнему мужчине грозит до 2 лет тюремного заключения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  полиция, харьков
 
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