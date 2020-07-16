16.07.2020 12:25

КП «БТІ» надає допомогу жителям Жихоря в оформленні нерухомості (ВИДЕО, Обновлено)

Ще кілька жителів сел. Жихорь отримали готові документи на землю завдяки соціальному проєкту КП «БТІ», який реалізується в селищі.



//city.kharkov.ua

Як повідомив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, робота з надання жителям комплексної послуги в оформленні правовстановлюючих документів стартувала в Жихорі за дорученням Харківського міського голови Геннадія Кернеса близько року тому. За цей час до фахівців КП «БТІ» звернулося понад 200 заявників.

«У рамках цього проєкту ми допомагаємо людям на базі офісу нашого комунального підприємства оформити право власності на земельні ділянки, домоволодіння, вирішити всі пов'язані з цим питання, які накопичувалися роками. Хтось щось успадкував, хтось сперечався з кимось, деякі просто не змогли оформити свої документи вчасно тощо. При цьому жителям немає необхідності ходити по різних інстанціях, наші фахівці виїжджають до них в селище і оформлюють документи «під ключ»,- розповів Олег Дробот.

Віце-мер додав, що на сьогоднішній день отримали готові результати близько 20 заявників.

Він також підкреслив, що отримати таку комплексну послугу можуть усі мешканці приватного сектора Харкова. Для цього необхідно звернутися до фронт-офісу БТІ, де кожному замовнику гарантують індивідуальний підхід.

Олег Дробот також зазначив, що в міру необхідності виїзні прийоми працівників підприємства проводитимуться і в інших мікрорайонах Харкова.