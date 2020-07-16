Мужчину с мешком снарядов задержали под Харьковом

На Харьковщине полицейские изъяли у мужчины боеприпасы времен Второй мировой войны.
15 июля в Чугуевский отдел полиции поступило сообщение о подозрительном мужчине, который нес мешок с металлическими предметами.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, оперативники Чугуевского отдела полиции и работники взрывотехнического управления областного главка. Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 52-летний житель района. В мешке находились два артиллерийских снаряда и корпус минометной мины времен Второй мировой войны.
Работникам полиции мужчина пояснил, что снаряды он нашел в лесу во время копания металла и нес домой, чтобы в дальнейшем сдать на металлолом.
Боеприпасы уничтожены взрывотехниками с соблюдением всех мер безопасности для окружающих. Следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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