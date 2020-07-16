В Первомайском сгорел дом (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения.
15 июля в 12:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по ул. Мичурина, 5 в городе Первомайском.
По прибытию на место происшествия стало известно, что огнем уже были охвачены деревянные конструкции крыши и перекрытия дома на площади пожара 60 кв.м.
В 12:50 пожарным удалось локализовать пожар. Полностью ее ликвидировали в 14:07.
Причина возникновения пожара устанавливается.
День обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Ясной погодой день не порадует, зато будет тепло и сухо за счет малоградиентного поля повышенного давления.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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