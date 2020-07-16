16.07.2020 10:40

В Первомайском сгорел дом (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар на территории частного домовладения.



// ГСЧС

15 июля в 12:02 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном домовладении по ул. Мичурина, 5 в городе Первомайском.



По прибытию на место происшествия стало известно, что огнем уже были охвачены деревянные конструкции крыши и перекрытия дома на площади пожара 60 кв.м.



В 12:50 пожарным удалось локализовать пожар. Полностью ее ликвидировали в 14:07.



Причина возникновения пожара устанавливается.