16.07.2020 09:42

Местный огородник выдавал коноплю за кукурузу (ФОТО)

Наркосодержащие растения выращивал 47-летний житель Изюмского района, ранее судимый за незаконное хранение запрещенных веществ.



// hk.npu.gov.ua

Участковые офицеры Изюмского отдела полиции получили информацию о том, что житель района по месту своего проживания выращивает наркотические растения.



Во время санкционированного обыска домовладения мужчины полицейские обнаружили обнаружили 87 кустов конопли, спрятанных на огороде среди кукурузы.

Установлено, что наркорастения гражданин выращивал для собственного употребления.



Изъятое направлено для проведения экспертного исследования.



Следственным отделением Изюмского отдела полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Досудебное расследование продолжается.



