ДТП: возле Зеркальной струи в аварию попало такси (ВИДЕО)

Авария произошла вечером 15 июля.
Видео дорожно-транспортного происшествия появилось в местных пабликах.
«На углу Сумской и Жён Мироносиц Камри и Болт нашли друг друга. ДТП разбирают копы», – написал телеграм-канал Веха.
День обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Ясной погодой день не порадует, зато будет тепло и сухо за счет малоградиентного поля повышенного давления.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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