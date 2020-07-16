Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: возле Зеркальной струи в аварию попало такси (ВИДЕО)
16.07.2020  09:16   

ДТП: возле Зеркальной струи в аварию попало такси (ВИДЕО)

Авария произошла вечером 15 июля.


// Facebook

Видео дорожно-транспортного происшествия появилось в местных пабликах.

«На углу Сумской и Жён Мироносиц Камри и Болт нашли друг друга. ДТП разбирают копы», – написал телеграм-канал Веха.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.07 Криминал и происшествия ДТП: под Харьковом перевернулась фура (ВИДЕО) 15.07 Криминал и происшествия ДТП: утренний поцелуй создал пробку на Московском проспекте (ВИДЕО) 14.07 Криминал и происшествия Затормозивший перед переходом автомобиль сбил пешехода на Сумской (Обновлено, ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 