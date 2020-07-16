ДТП: возле Зеркальной струи в аварию попало такси (ВИДЕО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 16 июля День обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 16 июля Ясной погодой день не порадует, зато будет тепло и сухо за счет малоградиентного поля повышенного давления.