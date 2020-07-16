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16.07.2020  08:28   

Главврач росчерком пера принес почти три миллиона убытков медучреждению

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности главному врачу одного из харьковских медучреждений.


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Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості головному лікарю одного з харківських медзакладів

Інші події

Дії чоловіка спричинили наслідки у вигляді збитків у сумі майже 3 мільйони гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України   здійснюється слідчим Московського відділу поліції під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 4 та оперативним супроводом Управління СБУ в Харківській області.

Встановлено, що 2 квітня підприємець надав головному бухгалтеру комунального  закладу охорони здоров’я завідомо підроблену видаткову накладну, згідно з якою він, нібито, передав лікарні 8 тисяч альбомів для фотографій. Зазначений товар на момент підписання документації був відсутній.

Матеріально-відповідальна особа закладу, не перевіривши наявність альбомів, підписала вказану накладну. Цього ж дня керівник лікарні підписав та скріпив печаткою закладу договір відповідального зберігання та акт приймання-передачі, наданий фізичною особою. При цьому головний лікар не перевірив наявність зазначеного у договорі майна. Також чоловік підписав та скріпив печаткою платіжне доручення, на підставі якого була проведена оплата за альбоми на загальну суму 2 864 000 гривень.

15 липня службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчі дії тривають.

 

Відділ комунікації поліції Харківської області

 
 © Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/pravooxoronczi-povidomili-pro-pidozru-u-sluzhbovij-nedbalosti-golovnomu-likaryu-odnogo-z-xarkivskix-medzakladiv/

Установлено, что 2 апреля предприниматель предоставил главному бухгалтеру коммунального учреждения здравоохранения заведомо поддельную расходную накладную, согласно которой он якобы передал больнице 8000 альбомов для фотографий. Указанный товар на момент подписания документации отсутствовал.

Материально-ответственное лицо заведения, не проверив наличие альбомов, подписала указанную накладную. В этот же день руководитель больницы подписал и скрепил печатью учреждения договор ответственного хранения и акт приема-передачи, предоставленный физическим лицом. При этом главный врач проверил наличие указанного в договоре имущества. Также мужчина подписал и скрепил печатью платежное поручение, на основании которого была произведена оплата за альбомы на общую сумму 2864000 гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины осуществляется следователем Московского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4 и оперативным сопровождением Управления СБУ в Харьковской области.

15 июля должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  халатность, полиция, харьков
 
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