Главврач росчерком пера принес почти три миллиона убытков медучреждению

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности главному врачу одного из харьковских медучреждений.
Дії чоловіка спричинили наслідки у вигляді збитків у сумі майже 3 мільйони гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України здійснюється слідчим Московського відділу поліції під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 4 та оперативним супроводом Управління СБУ в Харківській області.
Встановлено, що 2 квітня підприємець надав головному бухгалтеру комунального закладу охорони здоров’я завідомо підроблену видаткову накладну, згідно з якою він, нібито, передав лікарні 8 тисяч альбомів для фотографій. Зазначений товар на момент підписання документації був відсутній.
Матеріально-відповідальна особа закладу, не перевіривши наявність альбомів, підписала вказану накладну. Цього ж дня керівник лікарні підписав та скріпив печаткою закладу договір відповідального зберігання та акт приймання-передачі, наданий фізичною особою. При цьому головний лікар не перевірив наявність зазначеного у договорі майна. Також чоловік підписав та скріпив печаткою платіжне доручення, на підставі якого була проведена оплата за альбоми на загальну суму 2 864 000 гривень.
15 липня службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Слідчі дії тривають.
Відділ комунікації поліції Харківської області
Установлено, что 2 апреля предприниматель предоставил главному бухгалтеру коммунального учреждения здравоохранения заведомо поддельную расходную накладную, согласно которой он якобы передал больнице 8000 альбомов для фотографий. Указанный товар на момент подписания документации отсутствовал.
Материально-ответственное лицо заведения, не проверив наличие альбомов, подписала указанную накладную. В этот же день руководитель больницы подписал и скрепил печатью учреждения договор ответственного хранения и акт приема-передачи, предоставленный физическим лицом. При этом главный врач проверил наличие указанного в договоре имущества. Также мужчина подписал и скрепил печатью платежное поручение, на основании которого была произведена оплата за альбомы на общую сумму 2864000 гривен.
Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины осуществляется следователем Московского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 4 и оперативным сопровождением Управления СБУ в Харьковской области.
15 июля должностному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.
Следственные действия продолжаются.
День обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Ясной погодой день не порадует, зато будет тепло и сухо за счет малоградиентного поля повышенного давления.
Ежегодно 16 июля отмечается День бухгалтера, который с 2018 года носит новое название – День бухгалтера и аудитора.
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