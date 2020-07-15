15.07.2020 11:53

Ножом в живот: жительница области вступилась за сестру в супружеской ссоре (ФОТО)

Злоумышленницей оказалась 32-летняя жительница села Боровая Змиевского района.



// hk.npu.gov.ua

13 июля в районной полиции поступило сообщение из Змиевской больницы о 36-летнем пациенте с ножевым ранением живота.



При выезде на место полицейские установили, что в тот день злоумышленница находилась в гостях у своей сестры и ее мужа. Компания употребляла спиртные напитки, в ходе чего между супругами возникла ссора. В конфликт вмешалась 32-летняя сестра женщины, которая вдруг схватила со стола кухонный нож и ударила им потерпевшего в область брюшной полости.



Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.



Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленницы меры пресечения, следственные действия продолжаются.

