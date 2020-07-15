Ножом в живот: жительница области вступилась за сестру в супружеской ссоре (ФОТО)

Злоумышленницей оказалась 32-летняя жительница села Боровая Змиевского района.
13 июля в районной полиции поступило сообщение из Змиевской больницы о 36-летнем пациенте с ножевым ранением живота.
При выезде на место полицейские установили, что в тот день злоумышленница находилась в гостях у своей сестры и ее мужа. Компания употребляла спиртные напитки, в ходе чего между супругами возникла ссора. В конфликт вмешалась 32-летняя сестра женщины, которая вдруг схватила со стола кухонный нож и ударила им потерпевшего в область брюшной полости.
Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленницы меры пресечения, следственные действия продолжаются.
День хорош для самостоятельных проектов – в общении с коллегами могут ждать не самые приятные моменты. Шумные вечеринки тоже не рекомендуются.
Ночью еще ожидаются дожди (местами сильные, с грозой) под влиянием уже уходящего из области циклона, а днем погода будет преимущественно без осадков.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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