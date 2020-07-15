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15.07.2020  11:11   

Подозрительной рыбой торговали на харьковском рынке

15 июля на торговых площадках города рыбоохранный патруль обнаружены четыре нарушение порядка приобретения и сбыта водных биоресурсов.


// khr.darg.gov.ua

Так, около 9:00 на Центральном рынке выявлены реализаторы свежей рыбы судак – 20 экз., серебряный карась – 12 экз., лещ – 10 экз, карп – 10 экз., щука – 6 экз., толстолобик – 2 экз.) общим весом 87 кг.

Реализация рыбы происходила без каких-либо документов, подтверждающих качество и законность ее приобретения.

Своими действиями граждане нарушили порядок приобретения и сбыта объектов животного мира и ст. 7 Закона Украины «О животном мире».

В отношении лиц, совершивших правонарушения, составлены административные протоколы по части 1 статьи 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые будут направлены для рассмотрения в суд в соответствии с территориальной юрисдикции (подсудности).

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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