15.07.2020 11:11

Подозрительной рыбой торговали на харьковском рынке

15 июля на торговых площадках города рыбоохранный патруль обнаружены четыре нарушение порядка приобретения и сбыта водных биоресурсов.



// khr.darg.gov.ua

Так, около 9:00 на Центральном рынке выявлены реализаторы свежей рыбы судак – 20 экз., серебряный карась – 12 экз., лещ – 10 экз, карп – 10 экз., щука – 6 экз., толстолобик – 2 экз.) общим весом 87 кг.

Реализация рыбы происходила без каких-либо документов, подтверждающих качество и законность ее приобретения.

Своими действиями граждане нарушили порядок приобретения и сбыта объектов животного мира и ст. 7 Закона Украины «О животном мире».



В отношении лиц, совершивших правонарушения, составлены административные протоколы по части 1 статьи 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые будут направлены для рассмотрения в суд в соответствии с территориальной юрисдикции (подсудности).