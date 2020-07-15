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15.07.2020  10:52   

ДТП: утренний поцелуй создал пробку на Московском проспекте (ВИДЕО)

Об аварии сообщили очевидцы.


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Утром 15 июля в районе станции метро «Московский проспект» столкнулись две легковушки.

В результате образовалась пробка.

Тэги:  дтп, харьков
 
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