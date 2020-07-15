15.07.2020 09:41

Останки неизвестного мужчины обнаружили под Харьковом (ФОТО)

14 июля в полицию поступило сообщение о находке человеческих останков в селе Яворское Пришибского сельского совета.



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На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа, сообщает Полиция Балаклейщины.

Установлено, что останки принадлежат лицу мужского пола. Рядом была одежда: камуфляжные сапоги, брюки серого цвета, две футболки зеленого цвета, два свитера зеленого цвета, пиджак кожаный черного цвета, куртка кожаная черного цвета, шапка ушанка черного цвета, крестик из серебра.



Останки направлены на экспертизу.

Правоохранители устанавливают личность мужчины.



Указанный факт внесен в журнал единого учета, решается вопрос о внесении в единый реестр досудебных расследований.